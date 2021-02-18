Жителю Тюмени пришлось оплатить крупный долг по кредиту, чтобы продать квартиру. Фото: Ольга Крыльцова

32-летнему жителю Тюмени пришлось уплатить крупный долг по кредиту, чтобы продать квартиру. Молодому человеку запретили производить операции с недвижимостью, так как он не собирался расставаться с деньгами.

– Должник осознанно игнорировал решение суда о погашении долга за кредитную карту в сумме 250 тысяч рублей, средства которой потратил, а возвращать не спешил. Так как счета его оказались пустыми, были применены меры принудительного воздействия в отношении его имущества в виде запрета, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

На этой неделе гражданин срочно решил выгодно продать свою двухкомнатную квартиру и даже назначил сделку с покупателем. Специалист объяснил молодому человеку, что лишь при полном погашении всей суммы основного долга и уплаты исполнительского сбора 7% (который назначают при нарушениях сроков для добровольной оплаты) арест с недвижимости будет снят.

Гражданин в этот же день перевел на счет взыскателя всю сумму долга и исполнительский сбор в федеральную казну. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.