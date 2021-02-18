В Тюменской области изменился режим работы горячей линии по вопросам коронавируса. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области изменился режим работы горячей линии по вопросам коронавируса. Она будет работать каждый день с 8 утра до 20.00.

– Информируем жителей области о новом графике работы горячей линии по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию (8-904-492-92-30) – ежедневно с 8.00 до 20.00, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что режим работы горячей линии управления по профилактике коронавируса (8-800-302-26-70), объединенной с единой горячей линией по вопросам новой коронавирусной инфекции, остался прежним – каждый день с 8.00 до 22.00.