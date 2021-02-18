В Тобольске грабитель еле унес ноги от женщины, у которой выхватил телефон. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В дежурную часть полиции Тобольска обратилась местная жительница и сообщила, что она шла по улице и разговаривала по телефону. Мужчина, который шёл ей навстречу, не останавливаясь, неожиданно выхватил гаджет и попытался скрыться.

Расставаться со своим имуществом женщина не намеревалась и попыталась дать отпор нападавшему. Её сопротивление было столь активным, что налётчику пришлось спасаться бегством. Гражданка не отступила и начала преследовать своего обидчика. Однако злоумышленнику удалось оторваться. Позже ранее судимого за разбой и грабёж 41-летнего тоболяка задержали стражи порядка.

– Злоумышленника доставили в отдел полиции. Мужчина свою вину признал и пояснил, что умысел на совершение преступления у него возник внезапно, однако после хищения чужого имущества он испугался, что его найдут сотрудники полиции, и выбросил телефон в снег, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Грабёж». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время по решению суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.