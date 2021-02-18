В Тобольском районе на переправе на реке Иртыш повысили грузоподъемность. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Тюменские инспекторы МЧС освидетельствовали ледовую переправу на реке Иртыш, исследовав толщину льда. По результатам проверки принято решение о повышении грузоподъемности до 60 тонн.

– Она полностью соответствует предъявляемым требованиям. На переправе имеются дорожные знаки, светоотражающие вехи, информационный стенд и спасательные средства. С водителями проведены беседы по мерам безопасности при движении по ледовым переправам, вручены информационные памятки, – сообщила государственный инспектор по маломерным судам Ксения Кондратенко.

По ее словам, проверена документация на пунктах обогрева, с дежурным персоналом проведен инструктаж по мерам безопасности на льду.