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В Тобольском районе на переправе на реке Иртыш повысили грузоподъемность

Водителям раздали соответствующие памятки
Сергей Швецов
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В Тобольском районе на переправе на реке Иртыш повысили грузоподъемность.

В Тобольском районе на переправе на реке Иртыш повысили грузоподъемность.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Тюменские инспекторы МЧС освидетельствовали ледовую переправу на реке Иртыш, исследовав толщину льда. По результатам проверки принято решение о повышении грузоподъемности до 60 тонн.

– Она полностью соответствует предъявляемым требованиям. На переправе имеются дорожные знаки, светоотражающие вехи, информационный стенд и спасательные средства. С водителями проведены беседы по мерам безопасности при движении по ледовым переправам, вручены информационные памятки, – сообщила государственный инспектор по маломерным судам Ксения Кондратенко.

По ее словам, проверена документация на пунктах обогрева, с дежурным персоналом проведен инструктаж по мерам безопасности на льду.