Из дома на улице Мельникайте в Тюмени пожарные спасли десять человек. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На пожаре в многоэтажном доме № 46а на улице Мельникайте в Тюмени сотрудники МЧС спасли десять человек. Накануне, 17 февраля, здесь горела двухкомнатная квартира на шестом этаже.

– Сообщение о возгорании поступило в 20.38. В условиях сильного задымления на месте вызова работали четыре звена газодымозащитной службы. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасены десять человек, двое эвакуированы. Огнем повреждена внутренняя обшивка квартиры на площади десять квадратных метров, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Всего в ликвидации огня было задействовано семь единиц основной и специальной пожарной техники, тридцать один сотрудник пожарно-спасательных частей Тюмени. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.