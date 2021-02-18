Миллион жителей Урала застраховали имущество, жизнь и здоровье в Сбере. Фото - Сбер.

Клиенты Уральского банка Сбербанка в 2020 году заключили почти 1 млн договоров рискового страхования в дочерних компаниях Сбера «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни». Программы страховых компаний обеспечивают защитой самое ценное – жизнь и здоровье, имущество, деньги на счетах и банковских картах, а также любимые вещи и домашних питомцев.

Самый распространённый вид страхования у жителей Урала – ипотечное страхование. 300 тысяч договоров оформлено по ипотечному страхованию имущества (защита при пожарах, стихийных бедствиях и от других рисков), ещё 255 тысяч – по ипотечному страхованию жизни.

Также уральцы активно страховали свои банковские карты от несанкционированных снятий денег в банкомате, кибератак на смартфон и других рисков. По программе «Сбереги финансы» заключено 320 тысяч договоров.

53 тысячи клиентов Уральского банка застраховали квартиры и дачи от залива, пожара, чрезвычайных ситуаций по программе «Защита дома+», ещё 51 тысяча обеспечила себя «Защитой от травм».

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

– Широкая продуктовая линейка рискового страхования в Сбере защищает от большинства самых распространенных рисков. Программы страхования постоянно модифицируются. В 2020 году мы предложили клиентам ряд инновационных продуктов и сервисов. Теперь в Сбере можно оформить программу «Сбереги себя» – с выплатами при госпитализации по широкому спектру заболеваний, включая COVID-19; «ФармСтрахование» – с компенсацией затрат на лекарства; «Зелёные каникулы» для ипотечных заёмщиков – c выплатами от недобровольной потери работы; «Питомец под защитой» –с компенсацией лечения домашних животных. Кроме того, в «Сбербанк Онлайн» клиенты теперь могут подобрать полис ОСАГО от 12 страховых компаний. Полисы ОСАГО также можно оформить в отделениях Сбербанка в Тюмени, а в ближайшие месяцы это станет возможно и в других городах Урала».

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