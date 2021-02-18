Тюменские электросети выдержали огромную нагрузку в начале года. Фото - "Россети Тюмень".

В Тюменской области на электросетях в начале года была зафиксирована гигантская нагрузка порядка 765 МВт. Однако она никак не отразилась на надежности энергосистемы: электрические сети имеют большой запас прочности и готовы выполнять свои функции безаварийно.

Потребление электроэнергии выросло за счет увеличения числа присоединенных потребителей к распределительным сетям, а также из-за январских морозов. Предыдущий исторический рекорд был поставлен зимой 2015-го и составил 562 МВт, что на 27 % ниже пикового значения этого года.

– Технические специалисты «Тюменских электрических сетей» регулярно проводят комплексный осмотр энергообъектов, особое внимание уделяется работоспособности оборудования в условиях холодов. При снижении температуры за пределы климатической нормы мы переводим персонал в особый режим функционирования, – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Россети Тюмень» Антон Битуев.

Отметим, что работники компании в круглосуточном режиме мониторят ситуацию и, если это понадобится, перераспределяют нагрузки в электросетях. Это позволяет исключить сбои в энергосистеме и обеспечить сохранность энергооборудования.

Для увеличения мощности энергообъектов района ежегодно проводится их модернизация. В течение трех последних лет тюменским филиалом компании увеличена трансформаторная мощность питающих центров «Чермет», «Чикча» и «Червишево», которые являются ключевыми объектами электроснабжения порядка 30 социально значимых объектов и 13 тысяч жителей Тюменского района.