Погода на 19 февраля в Тюмени: без осадков, к вечеру похолодает

В Тюмени к вечеру похолодает. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 19 февраля, весь день в Тюмени будет облачным. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 22 – 23 градуса, днем – минус 22. Вечером столбики термометров покажут 25 – 26 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

19 февраля почитается память преподобного Вукола Смирнского. Морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето. А на сами морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды. Также морозы предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве.