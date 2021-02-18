Тоболячка, нарезая колбасу, пырнула мужа ножом в грудь. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от сотрудников областной больницы о том, что к ним с проникающим ножевым ранением доставлен 23-летний мужчина. Наряд патрульно-постовой службы полиции задержал 24-летнюю подозреваемую и доставил в отдел полиции.

– Гражданка свою вину признала и пояснила, что у неё с мужем на бытовой почве возник спор, переросший в конфликт. В момент ссоры девушка нарезала колбасу. Не справившись с эмоциями, тоболячка нанесла своему мужу удар ножом в область грудной клетки, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Полицейскими на месте происшествия изъят нож и иные следы, доказывающие причастность подозреваемой к совершению преступления. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.