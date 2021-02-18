В Тюмени водитель насмерть задавил девочку и скрылся. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Избышева накануне, 17 февраля, произошло жуткое ДТП. Под колесами автомобиля оказалась семилетняя девочка. Водитель Volkswagen Polo скрылся с места дорожного инцидента.

– Предварительно известно, что ребенок переходил улицу вне пешеходного перехода. Девочку доставили в больницу, но, к сожалению, она скончалась. Водитель уехал, оставив на месте аварии номерной знак машины, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что позже автомобиль нашли в одном из дачных сообществ. 50-летний мужчина, который, возможно, мог быть под воздействием наркотиков, задержан. Это могут сказать только результаты соответствующих анализов. В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии, передает «МегаТюмень».