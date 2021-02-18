Тюменцы за сутки перевели телефонным мошенникам 320 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

За одни сутки жертвами телефонных мошенников стали сразу несколько тюменцев, потерявших в сумме 320 тысяч рублей. Во всех случаях на сотовые телефоны потерпевших поступили звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками банка. Лжесотрудники заявляли, что на горожан без их ведома одобрены кредиты и эти деньги якобы будут перечислены на счета мошенников.

– Звонившие сообщили, что переведут звонок на другого сотрудника банковского отдела, чтобы помочь аннулировать заявку на получение кредита. Кроме того, в мошенническом спектакле задействовались лже-полицейские. Они подтвердили происходящее и уверили потерпевших, что будут возбуждены и расследованы уголовные дела, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Далее злоумышленники сообщили, что кредитные деньги, оформленные на тюменцев, скоро будут переведены на счета мошенникам. Чтобы этого не допустить, нужно срочно ехать в отделение банка, оформить реальный кредит и забрать деньги. Выполняя инструкции преступников, потерпевшие через банкомат перевели деньги на указанные счета. Один обманутый горожанин потерял 100, а другой 220 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.