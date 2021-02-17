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Тюменец повредил машину отца, который не дал ему денег

По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тюменец повредил машину отца, который не дал ему денег.

Тюменец повредил машину отца, который не дал ему денег.

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступила информация от местного жителя. Мужчина сообщил, что ему повредили автомобиль «Suzuki». Сотрудники полиции задержали 36-летнего ранее судимого сына потерпевшего.

Оказалось, что между родственниками не раз возникали ссоры из-за нежелания сына работать. Отец, понимая, что полученные деньги тот потратит на алкоголь, все же периодически помогал ему. В день происшествия фигурант в очередной раз попросил у него денег, но получил отрицательный ответ.

– Не справившись с эмоциями, злоумышленник отправился на парковку, где руками и ногами повредил кузов машины отца. Своими действиями он решил отомстить родственнику за отказ в помощи. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Умышленное повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.

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