В Тюмени из-за работ на улице Ростовцева изменят схему движения 44-го маршрута. Фото - МКУ "Тюменьгортранс".

В Тюмени временно изменят схему движения автобусов 44-го маршрута. Это произойдет из-за работ на улице Николая Ростовцева (на участке от улицы Бориса Житкова до улицы Линейной).

– С 26 февраля по 19 марта на период производства работ автобусы этого маршрута будут следовать в объезд перекрытого участка, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

В компании отметили, что в движении автобусов возможны затруднения. Уточнить время прибытия пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.