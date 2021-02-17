Тюменец ударил ножом в грудь супругу во время конфликта. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюменского района поступило сообщение от представителя больницы. Медик рассказал, что в деревне Головина женщине нанесено ножевое ранение.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что пострадавшая с супругом распивала спиртные напитки. В ходе застолья между мужем и женой произошел конфликт.

– Мужчина в состоянии алкогольного опьянения взял кухонный нож и ударил им в грудь. 38-летний злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.