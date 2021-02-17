Во время сплошной проверки в Тюмени автоинспекторы выявили 32 нарушения ПДД. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Запольной в Тюмени сегодня, 17 февраля, утром прошла сплошная проверка водителей на трезвость. Автоинспекторы за полтора часа остановили 385 автомобилей: все водители оказались трезвыми.

– Два водителя не оплатили штрафы за нарушения ПДД в установленные законом сроки, 15 не имели страховых полисов ОСАГО. За нарушение правил перевозки детей оштрафован один, еще один – за не пристегнутый ремень безопасности, два – за неиспользование ремней безопасности пассажирами автомобилей, один – за незаконную тонировку, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Также выявлен один случай управления транспортом 48-летним автомобилистом с просроченным водительским удостоверением. На водителя составлен административный материал с наложением штрафа в сумме семь тысяч рублей.