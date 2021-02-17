У 17-летнего тюменца забрали грузовик, на котором он ездил без водительских прав. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области автоинспекторы контролируют соблюдение правил дорожного движения водителями грузовиков на трассах. Так, накануне, 16 февраля, они проверили 656 большегрузов, при этом выявлено 161 нарушение ПДД.

– В Нижнетавдинском районе за рулем грузовика задержан 17-летний подросток, у которого нет водительского удостоверения, также отсутствовал страховой полис ОСАГО. Молодого человека отстранили от управления большегрузной машиной. Грузовик перемещен на специальную стоянку, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В селе Казанском сотрудники ГИБДД остановили грузовик, который ехал без света фар и тахографа. Оказалось, что мужчина не имеет водительских прав, их забрали за пьяную езду в Казахстане.

Также стало известно, что в десяти случаях у водителей грузовиков не было путевой документации, выявлены 30 нарушений правил использования тахографов. 12 машин были технически неисправны либо переоборудованы без разрешения ведомства.