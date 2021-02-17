В Тюмени пройдет благотворительный показ мод «У красоты нет возраста»

12 марта 2021 года в бизнес-отеле «Евразия» в Тюмени с 18.30 состоится благотворительный показ мод «У красоты нет возраста». В конференц-зале «Континенталь» бизнес-отеля «Евразия» на подиум выйдут не профессиональные модели, а обычные женщины, которые в своей жизни заняты самыми разными делами – растят детей, создают уют в доме, успешно строят карьеру, занимаются предпринимательством.

У них совсем необязательно модельная внешность, и их возраст останется загадкой для всех зрителей. Но в этот день, 12 марта, в самый разгар Масляничной недели, в честь наступающей весны они попробуют себя в новой роли – модели на подиуме. В ходе подготовки к показу для участниц проекта пройдут мастер-классы по стилю, искусству макияжа, сценическому движению. Процесс подготовки будет легким и интересным. Во время показа зрители познакомятся с несколькими коллекциями тюменских дизайнеров и fashion-партнеров, узнают куда движется мода и какие образы будут особенно актуальны в ближайшее время.

Организаторы благотворительного показа убеждены, что любая женщина прекрасна, имеет право на самовыражение через моду вне зависимости от возраста, параметров тела. Все средства, собранные от продажи билетов на показ мод будут направлены на благотворительность. Цена билета 500 рублей.

Аудитория – женская, мужская, с интересами – мода, модные тенденции, анти-эйдж, ЗОЖ, позитивное отношение к жизни. Организаторы имеют опыт проведения аналогичного мероприятия в 2017 году, количество зрителей и участников тогда было 60 человек, благотворительный взнос в Тюменское отделение РДФ составил 25 000 рублей.

– Моя дочь занимается в школе моделей. За несколько лет, что я присутствую на ее показах, поняла, что образ модели за последнее время сильно эволюционировал. Востребованы различные типы лица и фигуры. Поэтому идея благотворительного показа, который я буду открывать, мне так понравилась, ведь он отвечает всем современным мировым трендам и несёт в себе возможность любой женщине повысить уверенность в себе и почувствовать себя звездой на подиуме, – комментирует депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.