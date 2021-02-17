Тюменские предприниматели ждут новый мастер-класс известного Максима Батырева. Фото предоставлено "КП".

Можно ли стать лидером или это врожденный дар?

И то, и другое, считает известный спикер Максим Батырев.

Есть лидеры, у которых сложно научиться лидерству, просто потому что они гении, а путь гения не повторить. Но есть и те люди, которые в результате долгой работы над собой лидерами становятся. Они ведут свои команды к сверхрезультатам, меняют мир вокруг себя и являются теми самыми примерами, у которых учиться можно. Ведь определяющим фактором успеха компании является личность руководителя, насколько он человек бодрый, живой, горящий, горячий.

Общаясь с сотнями лидеров по всей стране, Максим Батырев изучал мысли, мировоззрения, действия и принципы таких людей и создал на основе этого свой новый мастер-класс «ИСТИННОЕ ЛИДЕРСТВО».

МАКСИМ БАТЫРЕВ –

ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИИ МЕНЕДЖЕР,

САМЫИ ВОСТРЕБОВАННЫЙ БИЗНЕС-СПИКЕР 2015 – 2019 гг. в стране

по прикладному менеджменту и управлению персоналом. Рассказывает о реальном опыте побед в реальном бизнесе. Прошел путь от рядового специалиста до топ-менеджера крупной российской компании.

С 2015 года проведено 577 мастер-классов, 127 288 участников, 14 стран, 90 городов. По анкетам обратной связи 97% участников готовы посетить следующий мастер-класс Максима Батырева.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Основатель Batyrev Consulting Group. С 2015 года собственник нескольких бизнесов.

ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ «Коммерческий директор года», «Менеджер года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года». По версии ИД «Коммерсантъ» входит в топ-1000 менеджеров страны.

АВТОР СУПЕРБЕСТСЕЛЛЕРОВ

Книги Максима установили абсолютные рекорды по продажам в своих категориях (менеджмент, продажи, личная эффективность).

В течение дня участники будут разбирать, что же объединяет истинных лидеров, а также честно проанализируют себя, свое окружение и получат конкретные инструменты, используя которые смогут измениться сами и менять среду.

Данный мастер-класс будет полезен не только руководителям и предпринимателям, а также тем, кто:

– давно ждал новый мастер-класс Максима, хочет вдохновиться сам и вдохновлять команды, партнеров, друзей через созидание и любовь;

– выстраивать отношения, личные и профессиональные, на новом уровне;

– предлагать лучший сервис и больше продавать;

– добиться сверхрезультатов в жизни и бизнесе и перейти на новый качественный уровень.

Есть конкретные составляющие истинного лидера, и этому можно научиться.

Можно стать не только профессиональным руководителем, но истинным лидером!

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

19 марта / ДК Нефтяник.

Стоимость поднимется 22.02.

Участие в мастер-классе – отличный подарок для ваших сотрудников, партнеров и клиентов.

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Групповые заявки по телефону 8 (3452) 53-32-28.

Соблюдаем все меры по безопасности здоровья.