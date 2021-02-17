Тюменца отправили в колонию за езду под наркотиками. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 53-летнего местного жителя. Мужчина несколько раз ездил на автомобиле в состоянии наркотического опьянения.

Второй раз – 6 ноября 2020 года – он сел за руль в неадекватном состоянии в деревне Падерина. Тогда его Мitsubishi Pajero остановили сотрудники ГИБДД. А до этого – в июне 2019-го – тюменца уже штрафовали на 30 тысяч рублей и лишали водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

– Кроме того, в июле того же года мужчина был осужден за наркопреступление к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Между тем должных выводов он не сделал, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд отменил условное осуждение и назначил подсудимому окончательно 3 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также на 2 года 6 месяцев его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.