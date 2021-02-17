В Тюменской области скончались два пенсионера с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области умерли два пенсионера с коронавирусом. Им было 64 года и 65 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались два человека: мужчина, 64 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 65 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 268 пациентов с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки впервые за долгое время зарегистрировано менее ста случаев заболевания, а именно 98 (всего с начала пандемии – 30 329), 112 человек выздоровели (за весь период – 28 501), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), девять пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 168 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 076 человек находятся на перевахтовке.