В Тюмени за полмиллиарда рублей продают офисную пятиэтажку. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмень за 490 миллионов рублей продают пятиэтажное здание с офисами. Объект на улице 50 лет ВЛКСМ, 27 общей площадью почти шесть тысяч квадратных метров был сдан в эксплуатацию полтора года назад.

Известно, что во всех помещениях выполнен ремонт, установлена система кондиционирования и вентиляции. Около здания имеется парковка.

По словам продавца, продажу можно рассмотреть с долгосрочными арендаторами. Срок окупаемости составит порядка десяти лет. Также сообщается, что здание можно разделить на три входные группы, имеются шахты под лифт. Оно подойдет для крупных медицинских центров, организаций, нефтегазовых компаний.

По информации сервиса 2Гис, в здании располагается управление Пенсионного фонда РФ по городу Тюмени.