Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 февраля 2021 года – менее ста человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 98 и составило 30 346 человек.

За последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 467 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 919 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 112 151 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 446 летальных исходов, выздоровело 3 642 582 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область сегодня, 17 февраля, доставили 7 100 доз вакцины от коронавируса. Распределение по медицинским организациям региона уже идёт.