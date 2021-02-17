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Тюменское предприятие, где забивали коров, временно закрыли через суд

Ранее там были выявлены многочисленные нарушения
Сергей Швецов
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Тюменское предприятие, где забивали коров, временно закрыли через суд.

Тюменское предприятие, где забивали коров, временно закрыли через суд.

Фото: Ольга Крыльцова

В Сорокинском районе Тюменской области приостановлена деятельность ООО «Нива». Ранее там прошла внеплановая выездная проверка специалистами Россельхознадзора. Инспекторы выявили многочисленные нарушения в сфере ветеринарии.

– Внутрихозяйственный убой крупного рогатого скота осуществляется в необорудованном месте, предубойный осмотр и ветеринарно-санитарная экспертиза не проводятся, мясо реализуется физическим лицам и направляется в столовую. Кроме того, биологические отходы не направляются на утилизацию, – сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

По факту выявленных нарушений возбуждено административное дело, материалы направлены в Сорокинский районный суд. По результатам рассмотрения дела деятельность компании в части убоя приостановили на месяц.