Тюменское предприятие, где забивали коров, временно закрыли через суд. Фото: Ольга Крыльцова

В Сорокинском районе Тюменской области приостановлена деятельность ООО «Нива». Ранее там прошла внеплановая выездная проверка специалистами Россельхознадзора. Инспекторы выявили многочисленные нарушения в сфере ветеринарии.

– Внутрихозяйственный убой крупного рогатого скота осуществляется в необорудованном месте, предубойный осмотр и ветеринарно-санитарная экспертиза не проводятся, мясо реализуется физическим лицам и направляется в столовую. Кроме того, биологические отходы не направляются на утилизацию, – сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

По факту выявленных нарушений возбуждено административное дело, материалы направлены в Сорокинский районный суд. По результатам рассмотрения дела деятельность компании в части убоя приостановили на месяц.