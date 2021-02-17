На улице 50 лет Октября в Тюмени снесли незаконную пристройку к дому. Фото: Государственная жилищная инспекция Тюменской области

На улице 50 лет Октября, 48 в Тюмени демонтировали самовольный пристрой к дому. Жительница МКД пожаловалась на то, что из-за строения не может благоустраивать двор. По ее словам, это нельзя назвать никак иначе, как незаконный захват дворовой территории.

– По обращению была начата проверка в отношении ООО «УК «Юг», в ходе которой обнаружено наличие пристроя между крыльцами нежилых помещений на придомовой территории. Управляющая организация получила предписание о необходимости устранения нарушения и приведения общего имущества собственников в соответствие с требованиями законодательства. Контрольная проверка подтвердила его исполнение, – сообщили в Госжилинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что УК не должна допускать использования общего имущества без решения собрания жильцов. Она имеет право требовать от собственников нежилых помещений в МКД приведения общего имущества в первоначальное состояние. Если тот не согласен, нужно идти в суд.