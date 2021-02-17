В Заводоуковске беременная продавщица с коллегой обокрали магазин. Фото: Ольга Крыльцова

В заводоуковскую полицию с заявлением о краже обратился представитель одного из местных продуктовых магазинов. Мужчина сообщил, что в ходе инвентаризации была обнаружена недостача товара.

Стражи порядка установили личности подозреваемых – двух продавцов магазина, 1979 и 1985 годов рождения. Женщины сознались в содеянном и рассказали, что действовали по заранее придуманной схеме.

– Одна из фигуранток, которая находилась в декрете, прошла в торговый зал, набрала продуктов и принесла их на кассу. Вторая сотрудница пробила несколько товаров, а с остальными произвела имитацию оплаты. За всю покупку злоумышленницы заплатили около ста рублей вместо четырех тысяч. Беременная женщина отнесла товары домой, ее сообщница после окончания смены зашла и забрала свою половину, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.