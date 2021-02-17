Как в Тюмени будут работать отделения почты в праздничные дни 21-23 февраля. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменские отделения Почты России изменят график работы в связи с праздником.

Так, 20 февраля почтовые отделения будут работать по графику понедельника, но закроются на час раньше. 21 и 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, а 22 февраля – по расписанию субботы. 23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.