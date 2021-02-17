В Тюмени супруги для продажи изготовили 775 литров контрафактного алкоголя. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя и его 40-летней супруги. Их признали виновными в производстве и продаже немаркированного алкоголя, а также незаконном использовании чужого товарного знака.

С июня 2018 года по апрель 2019 супруги купили в интернете почти девять тысяч бутылок контрафактного спирта. Они приобрели этиловый спирт, пищевые красители и изготовили не менее 775 литров алкогольной продукции. Стражи порядка изъяли из оборота контрафакт на 2,2 миллиона рублей.

– Соучастники незаконно использовали товарные знаки четырех известных зарубежных и российских производителей алкоголя. В результате этого причинили им ущерб на общую сумму свыше 2,6 миллиона рублей, – прокомментировали в прокуратуре Тюменской области.

В итоге мужчина должен выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей в доход государства, его жена – полмиллиона. Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу двух правообладателей более 1,8 миллиона рублей.