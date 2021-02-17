Пандемия не изменила отношения тюменцев к торговым центрам. Фото предоставлено "КП".

Горожане стали чаще посещать торговые центры. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенную техническую статистику изменения интернет-трафика от indoor базовых станций, установленных в ТЦ областной столицы. Показатели потребления мобильного интернета превысили цифры января 2020 года практически на 90%.

В зависимости от целей визита, предпочтения интернет-активных тюменцев распределились так:

• шопиться абоненты Мегафона предпочитают в «Гудвине»;

• ездить за продуктами – в гипермаркет «Лента»;

• отдыхать – в аквапарке «Лето-лето».

Чаще всего абоненты, находясь в магазинах, со своего мобильного заходят в сторис Instagram, в социальную сеть «ВКонтакте», а из мессенджеров лидирует WhatsApp.

– Устанавливать интернет-рекорды тюменцам помогает высокая скорость передачи данных, в городе она порядка 32 Мбит/с, и это не предел. Чтобы абоненты могли без помех и перебоев иметь под рукой быстрый мобильный интернет, в торгово-развлекательных центрах мы монтируем indoor базовые станции. Они обеспечивают качественный интернет в каждой точке здания, в том числе на подземных парковках и в складских помещениях, – отметил директор МегаФона в Тюменской области Дмитрий Мелихов.