В Ялуторовском районе после пожара в доме спасатели обнаружили труп. Фото: Ольга Крыльцова

В деревне Авозбакеево в Ялуторовском районе Тюменской области накануне, 16 февраля, произошел сильный пожар. Здесь горел частный дом на улице Победы.

– На момент прибытия спасателей здание горело по всей площади. В ликвидации огня принимали участие восемь человек личного состава и три единицы спецтехники, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что на месте пожара найдено тело 36-летнего мужчины. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.