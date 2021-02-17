В Ялуторовском районе после пожара в доме спасатели обнаружили труп.
Фото: Ольга Крыльцова
В деревне Авозбакеево в Ялуторовском районе Тюменской области накануне, 16 февраля, произошел сильный пожар. Здесь горел частный дом на улице Победы.
– На момент прибытия спасателей здание горело по всей площади. В ликвидации огня принимали участие восемь человек личного состава и три единицы спецтехники, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
В ведомстве также сообщили, что на месте пожара найдено тело 36-летнего мужчины. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.