В Ишимском районе родилось пять пар близнецов. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ишимском районе на 15% увеличилась рождаемость. Если в 2019 году родилось 250 детей, то в 2020-м – 276 (152 мальчика и 124 девочки).

– В перинатальном центре областной больницы № 4 было рождено пять пар близнецов. Годом ранее здесь была рождена всего одна двойня. Чаще всего в прошедшем году мамами становились женщины в возрасте от 20 до 29 лет. По мнению врачей акушеров-гинекологов, это самый лучший возраст для деторождения. После 35 лет решились на рождение малыша 43 женщины, – рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Стоит отметить, что в большинстве семей новорожденный стал вторым ребенком. С появлением третьего малыша 57 семей стали многодетными. Еще в 63 семьях родился четвертый ребенок и последующие. А в трех семьях Ишимского района на свет появились девятые по счету дети.

По данным женской консультации областной больницы № 4, сегодня на учете по беременности состоит 88 женщин, местом жительства которых является Ишимский район.