Погода на 18 февраля в Тюмени: вечером пойдет мелкий снег

В Тюмени вечером пойдет мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 18 февраля, в Тюмени будет облачно – утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Вечером будет идти мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет минус 22 – 24 градуса, днем – минус 19. Вечером столбики термометров покажут 20 – 21 градус ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

18 февраля отмечается день памяти мученицы Агафии. Cвятую Агафью называли «поминальницей», потому что в этот день было принято поминать предков. Еще эту святую называли Коровница, поскольку она «коров оберегает от болезней». Наши предки заметили, что если в этот день мороз, то весна будет дружной, а лето – сухим и жарким.