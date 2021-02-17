Как в Тюмени будут работать парковки в праздничные дни 21-23 февраля. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени с 21 по 23 февраля муниципальные парковки будут работать в бесплатном режиме. Однако это не касается парковки у набережной.

В настоящее время в Тюмени работают восемь платных паркингов: ул. Первомайская, 14/1; Герцена, 52; Герцена, 55; ул. Герцена (нечетная сторона от ул. Первомайской до ул. Дзержинского); Республики, 1; Ленина, 68/102; Первомайская, 20; набережная реки Туры.

– Первые семь в праздники готовы предоставить место для вашего железного коня бесплатно. Многоуровневая парковка на набережной будет работать в прежнем режиме – круглосуточно, стоимость часа стоянки здесь составляет 35 рублей, – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

По вопросам работы муниципальных платных парковок можно обращаться по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 8 (800) 250-07-22 (звонок бесплатный).