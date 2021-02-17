В Тюмени осудили женщину, устроившую жесткую аварию с участием маршрутки. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы. Женщина нарушила правила дорожного движения, из-за нее в ДТП серьезно пострадали люди.

Авария произошла утром 15 января 2020 года. В это время осужденная на Subaru Impreza на улице Профсоюзной решила перестроиться, чтобы развернуться, однако не убедилась в безопасности маневра и не уступила дорогу автомобилю ВАЗ 2115, который двигался попутно. ВАЗ сместился на другую полосу и в свою очередь создал помеху для Ford Focus.

– Водитель «Форда» применил обоснованный маневр отворота и столкнулся с маршрутным такси № 3. От удара маршрутку отбросило, она въехала в опору уличного освещения. Два пассажира получили тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимой один год ограничения свободы и на полтора месяцев лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, она выплатит в пользу потерпевших 600 тысяч рублей.

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