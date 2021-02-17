Уникальная мобильная лаборатория «Тюменнефтегаза» на 20% сократит ремонт электрооборудования. Фото предоставлено "КП".

Компания «Тюменнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», ввела в эксплуатацию уникальную мобильную лабораторию. Установленный на автомобильном шасси комплекс может проводить различные виды испытаний энергетического оборудования и быть независимыми от качества питающей сети. Современное техническое оснащение лаборатории позволяет специалистам не выходя из машины обнаружить поврежденный кабель под землей и рассчитать глубину его залегания. Оборудование способно также определять на ранних стадиях преждевременный износ электрооборудования, что более чем на 20% сокращает объемы ремонта и технического обслуживания. Экономический эффект от эксплуатации мобильной лаборатории составит более 10 млн рублей в год.

Повышение эффективности работы производственных активов компании – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть 2022». Компания проводит планомерную работу, направленную на рациональное использование ресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 «Система энергетического менеджмента».

Ввод в эксплуатацию новой мобильной лаборатории значительно увеличит безопасность проведения работ на энергетическом оборудовании и позволит не зависеть от погодных условий Крайнего Севера.