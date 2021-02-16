Тюменская «Физкультура на производстве» дойдет до Ишима и Тобольска Фото: Пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

В Тюмени продолжается реализация межведомственного проекта «Физкультура на производстве». Все больше предприятий, организаций и учреждений стремятся включить в рабочий режим спортивные перерывы. Завтра, 17 февраля, в 13.00 «Физкультура на производстве» состоится на площадке у Тюменского областного государственного института развития регионального образования (ул. Малыгина, 73).

– Около 100 сотрудников института присоединятся к зарядке на месте. Кроме того, будет организован телемост с центрами ТОГИРРО, которые расположены в Тобольске и Ишиме. Занятие по традиции проведут студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, – рассказала специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы городского департамента по спорту и молодежной политике Светлана Соколкова.

В комплекс будут включены упражнения по общей физической подготовке с элементами дыхательной гимнастики Стрельниковой.

Подробную информацию о проекте и условиях участия можно получить по телефону (3452) 35-30-79.