В Тюмени осудили преступную банду, грабившую вагоны грузовых поездов

Транспортные полицейские Тюмени раскрыли серию краж. Всё началось с того, что в августе 2020 года в отделение поступило сразу три заявления о краже из вагонов грузовых поездов, случившихся в разное время. Злоумышленники похитили брелоки от машин, слитки алюминия и автомобильные аккумуляторы. Ущерб составил более 134 тысяч рублей. Проверка показала, что преступления совершены одинаково – путем срыва запорно-пломбировочного устройства.

Через некоторое время полицейские вышли на след преступников. Сначала был установлен водитель автомобиля, на котором вывезли слитки алюминия, а затем и другие члены банды. Ими оказались двое жителей Тюмени, 1982 и 1989 годов рождения, уже имевшие несколько судимостей. Причем один из них привлекался к ответственности 15 раз, в том числе за кражи грузов на станции Войновка.

– В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Следствием установлено, что сначала ради интереса злоумышленники похитили 4 автомобильных пульта-брелока с ключами, которые хранили дома, не планируя продавать. Последующие кражи совершили уже с целью быстрого заработка. 10 слитков из алюминия общим весом 194 килограмма они сбросили в полосу отвода, а затем вывезли на такси в пункт приема металла, 28 автомобильных аккумуляторов похитили и продали скупщикам, – рассказали в пресс-службе полиции.

На данный момент Ленинский районный суд признал подсудимых виновными и назначил одному из них наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а другому – 2 года и 5 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.