«Забрала шкаф и ламинат»: жительницу Тюмени обокрала бывшая квартирантка

Жительницу Тюмени обокрала бывшая квартирантка Фото: Ольга Крыльцова

В тюменский отдел полиции № 7 обратилась местная жительница. Оказалось, что женщину обокрала квартирантка, снимавшая у нее жилье.

В день, когда квартиросъемщица должна была выезжать, хозяйка приехала в свое жилище, чтобы забрать ключи. Обнаружив их в почтовом ящике, женщина заподозрила неладное. Войдя внутрь, она увидела, что недобросовестная арендаторша похитила вешалку, шкаф и сняла ламинат в одной из комнат. Не сумев дозвониться до бывшей квартиросъемщицы, тюменка обратилась в полицию.

-Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение ранее не судимой 24-летней подозреваемой и задержали ее. В ходе следственных действий, в присутствии понятых, стражи правопорядка изъяли на вновь арендованной квартире похищенное ранее имущество: шкаф и вешалку для одежды. Ламинат, как пояснила подозреваемая, она выбросила. Злоумышленница планировала сделать в квартире ремонт, однако использовать напольное покрытие повторно ей не удалось, так как крепления после демонтажа сломались. Изъятые шкаф и вешалку полицейские вернули законной владелице, - сообщили в пресс-службе полиции.

Сейчас девушка обвиняется по ч. 2 ст. 158 «Кража» и находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.