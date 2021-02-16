Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области ниже эпидпорога на 43%. Фото: Ольга Крыльцова

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области ниже эпидпорога на 43%. Об этом сообщает оперштаб.

– По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаи гриппа не зарегистрированы, – прокомментировали в ведомстве.

Для профилактики ОРВИ эксперты рекомендуют регулярно проветривать помещения и мыть руки. Избегать контакта с лицами больными ОРЗ. Пользоваться одноразовыми и гигиеническими масками. Вести здоровый образ жизни. При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.