В Тобольском районе заработали восемь ледовых переправ. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тобольском районе Заболотье заработали восемь ледовых переправ. Сотрудники МЧС осуществляют прием переправ, ведь они должны соответствовать всем официальным нормам.

Особенностью этих территорий является отсутствие автомобильных дорог до отдельных отдаленных населенных пунктов. Зимой автосообщение здесь осуществляется по замерзшим рекам – зимникам.

– За промежуток времени, пока работают ледовые переправы, в эти отдаленные районы будут завозиться необходимые товары, запчасти, ГСМ, стройматериалы, продукты питания. Разрешенная грузоподъемность на этих переправах достигает 30 тонн. Автомобилистам настоятельно рекомендуется соблюдать этот показатель при проезде по льду, – отметила госинспектор инспекторского отделения Тобольска Центра ГИМС Ксения Кондратенко.