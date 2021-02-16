Тюменским УК напомнили о сосульках, свисающих с крыш. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменским УК напомнили о сосульках, свисающих с крыш. Проводить уборку следует оперативно.

– Очищать крыши домов, зданий, строений, сооружений от снега и льда должны организации, осуществляющие управление и эксплуатацию жилищного фонда, правообладатели зданий, строений, сооружений. Эти работы должны производиться по мере необходимости, в светлое время суток, с обязательным применением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами, повреждения телефонных, телеграфных и других проводов, фонарей, насаждений, – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Если вы считаете, что пора провести подобную уборку на кровле вашего многоквартирного дома, то стоит позвонить в свою управляющую организацию. Узнать её телефон и сообщить о свисающих с крыши сосульках можно на портал «Тюмень – наш дом».