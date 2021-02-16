В Тюмени ищут очевидцев наезда автомобиля на бригаду слесарей. Фото - УСТЭК.

В Тюмени УСТЭК ищет очевидцев наезда автомобиля на бригаду слесарей. Дорожный инцидент произошел 13 февраля в 9.00.

В это время работники Урало-Сибирской теплоэнергетической компании на проезжей части отключали повреждённый участок трубопровода в тепловой камере на улице Самарцева. Все необходимые знаки, предупреждающие водителей о проведении работ, были установлены.

Несмотря на это, рабочих на высокой скорости сбил автомобиль. В момент ДТП они ставили забор вокруг тепловой камеры. Позже выяснилось, что тормозной путь машины на сухом асфальте составил 11 метров.

– Двое сотрудников получили легкие травмы, один пострадал серьезно и госпитализирован. Руководство держит связь с семьёй пострадавшего коллеги и врачами, под наблюдением которых он находится, – прокомментировали в УСТЭК.

В компании просят всех очевидцев происшествия обратиться по телефону 28-98-50 и предоставить информацию о дорожно-транспортном происшествии.