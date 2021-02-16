Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 февраля 2021 года увеличилось снова на 110 человек, один скончался

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 февраля 2021 года увеличилось снова на 110 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 110 и составило 30 248 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 96 человек выздоровели (за весь период – 28 389), 14 детей заболели (из общего числа заболевших), девять пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 234 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 076 находятся на перевахтовке.

– Несмотря на усилия врачей, скончался мужчина, 58 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 266 пациентов с ковидом, – добавили в ведомстве.

За последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 394 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 935 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 086 090 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 520 летальных исходов, выздоровело 3 607 036 человек.