Тюменцы пожалуются в Роспотребнадзор на некачественный парфюм. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы пожалуются в Роспотребнадзор на некачественный парфюм. Всероссийская горячая линия действует до 19 февраля.

– Специалисты расскажут о действующих в настоящий момент нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные требования в отношении парфюмерно-косметической продукции, косметики, предназначенной для татуажа, парфюмерной продукции и наборов и прочего, – рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Кроме того, потребители смогут получить ответы на вопросы, связанные с маркировкой парфюмерно-косметических товаров, услышать практические рекомендации о том, как правильно выбрать такие товары в магазине (в том числе дистанционно), проинформируют о правилах их обмена и возврата в случаях, если потребителем обнаружены те или иные недостатки.

Получить консультацию в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области можно по телефонам: 8 (3452) 20-92-74, 8 (3452) 20-34-56, в Консультационном центре на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»: 8 (3452) 68-48-94.