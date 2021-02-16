В Тюмени водители устроили дорожные разборки с топором из-за опасного маневра Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступил звонок от местного жителя. Мужчина пояснил, что неизвестный повредил его машину и скрылся. Стражам порядка передали ориентировку на разыскиваемый автомобиль. Вскоре они задержали злоумышленника – ранее судимого 39-летнего безработного.

В отделе фигурант сообщил, что во время дорожного движения потерпевший на своей «Тойоте» совершил маневр, который мог привести к ДТП. Возмущенный водитель решил прояснить ситуацию с незнакомцем и потребовал остановиться.

– Злоумышленник, не справившись с эмоциями, достал из своего авто топор и ударил им по кузову машины заявителя. После этого он поспешно сел в свой автомобиль и покинул место преступления. Сумма причиненного ущерба составила около 70 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.