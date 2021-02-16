В Ялуторовске молодежная посиделка закончилась избиением сковородой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ялуторовской полиции поступило сообщение об оказании медицинской помощи 22-летнему молодому человеку. Как установил участковый, ночью у подозреваемого дома компания распивала спиртное. В застолье участвовал и потерпевший.

Между 18-летним хозяином дома и гостем возникла ссора. Дело в том, что потерпевший оскорбил одну из присутствующих девушек. Злоумышленник несколько раз ударил рукой своего оппонента, после чего схватил со стола сковороду и нанес еще удары с угрозами убийством.

– Присутствующие разняли дерущихся и вызвали скорую помощь, – добавили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Правоохранителями в ходе выяснения обстоятельств подозреваемый установлен и задержан. В отношении молодого ялуторовчанина отделением возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Ранее не судимый местный житель отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.