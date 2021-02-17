Погода на 17 февраля в Тюмени: днем – минус 18

В Тюмени днем будет минус 18. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 17 февраля, в Тюмени весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 20 – 22 градуса, днем – минус 18. Вечером столбики термометров покажут 20 – 21 градус ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Николая Студийского. Этот день известен как начало звериных (волчьих) свадеб, поэтому святого Николая Студийского называли «волчьим сватом». Этот день считается одним из самых холодных в феврале – стоят сильные морозы, и идет снег: «На Николу Студеного снегу навалит гору». Эти морозы называются никольскими. Наши предки 17 февраля обращали внимание на еловые ветки: если длинные сухие еловые ветви сгибаются – будет метель, а если распрямляются – погода будет благоприятной.