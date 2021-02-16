На Тюмень надвигается шквалистый ветер. Фото: Вадим Бегун

На Тюмень надвигается шквалистый ветер. Сегодня, 16 февраля, в город придет непогода.

По информации Тюменского гидрометцентра, в течение дня на территории юга региона ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем будет дуть юго-западный ветер порядка 5 – 10 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

В настоящее время температура наружного воздуха составляет минус 18 градусов, однако, по прогнозам синоптиков, скоро она упадет еще на два градуса.

– Сильный ветер увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. Кроме того, вероятны ограничения движения на трассах, задержки авиарейсов и рейсов междугородного транспорта, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.