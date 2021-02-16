В Тюмени фельдшер скорой спасла мужчину с инфарктом. Фото предоставлено ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12».

Фельдшер городской поликлиники №12 Мария Кадырова спасла пациента с инфарктом миокарда. Она уже собиралась домой после рабочего дня, как вдруг увидела в холле медучреждения мужчину, которому стало плохо. Он еле шел и жадно глотал ртом воздух.

собралась было домой после завершившейся смены. Уже оделась и шла по коридору к выходу на улицу, как увидела мужчину, еле идущего к кабинету неотложного приёма.

Женщина подхватила больного под руку, завела в кабинет, уложила на кушетку и тут же выполнила ЭКГ. Плёнка «показала» острый трансмуральный инфаркт миокарда. Мария начала оказывать экстренную помощь, вызвав бригаду скорой. До прибытия медиков она провела катетеризацию периферической вены.

– Выяснилось, что 56-летний мужчина ехал по улице Народной, остановился покурить недалеко от поликлиники и вдруг резко ощутил нехватку воздуха, тяжесть за грудиной. В предобморочном состоянии он кое-как дошел до фильтра, где его и заметила сотрудница. Пациента эвакуировали в профильный стационар, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.