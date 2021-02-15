Александр Моор расскажет о развитии городской среды в Тюменской области Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

О развитии городской среды в Тюменской области завтра, 16 февраля в 14 часов, в прямом эфире в Instagram расскажет губернатор Александр Моор. По данным Оперативного штаба, глава региона ответит на вопросы руководителя департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьи Кислицыной.

Трансляцию можно будет увидеть на личной страничке Александра Моора в «Инстаграме» и в сообществе проекта «Регионы о главном».

Отметим, что проект «Регионы о главном» - это прямые эфиры в соцсетях с главами российских субъектов. Он направлен на освещение самых актуальных тем российских территорий. На беседах поднимаются актуальные вопросы от жителей региона, СМИ и модератора.