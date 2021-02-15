В Тюмени молодой человек насмерть забил прохожего из-за отказа дать сигарету. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 25-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в разбое, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, краже с банковского счета, применении насилия в отношении представителя власти, а также в покушении на побег из-под стражи.

– В ночь с 15 на 16 августа 2019 года молодой человек напал и избил 54-летнего мужчину, который не стал с ним делиться сигаретой. После этого забрал у него полторы тысячи рублей и сотовый телефон. Потерпевший от полученных травм скончался на месте. Ночью 24 ноября того же года злоумышленник в кафе украл у пьяной женщины гаджет и с помощью мобильного приложения похитил с ее банковского счета более 24 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Спустя пять дней злодей ограбил чужую квартиру, забрав кальян и телевизор. В этот же день его задержали. Он оказал сопротивление сотруднику полиции, а чуть позже пытался сбежать из-под стражи, но неудачно. В итоге суд назначил наказание тюменцу в виде лишения свободы сроком на 16 лет.